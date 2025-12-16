Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, Weekend pienissimo: Serie D, Giovanili e Minivolley FOTO

Il recap di tutti gli impegni della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

In Serie D la M-AppHotel SPB strappa un punto da Cuorgnè, nel 3-2 contro Alto Canavese Volley . Un tie-break folle: terminato 24-22!

Filotto di vittorie nelle varie categorie del Settore Giovanile e domenica di divertimento (e vittorie) per i piccolini del Minivolley S3.

SERIE D

Serie D Girone A - 10a giornata

Palasport di Cuorgnè (TO)

Alto Canavese Volley - M-APPHOTEL SPB 3-2

(25-19/25-13/22-25/13-25/24-22)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 2, Grosso 1, Shapkin 2, Ressia 12, Petrache 3, Benanchietti 7, Kuhla 4, Rolando 31, Colombara 1, Pietropoli, Garbaccio, Castrovilli (L), Vigna (L), Caligaris ne. Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «La nota più bella è stata la reazione della squadra dopo essere andati sul 2-0: il primo set è stato combattuto, ma nel secondo ci hanno surclassato. Ribaltare la situazione non era facile ed è merito del lavoro in campo: siamo stati in grado di dettare i ritmi di gioco e, per una formazione giovanile, non è scontato. Bene nell’attenzione e nella tecnica. Se perdi il tie-break 24-22 vuol dire che è mancato veramente poco, se non niente. Episodi inconsci: dovuti a rotazioni, poca lucidità, la solita mancanza di esperienza, un po’ di frenesia. Rimane la consapevolezza di aver fatto una discreta prestazione, un punto di partenza per imparare ancora».

UNDER19

Under19 Girone A – 8a giornata

Palestra S.M. “P. Fornara” di Novara

Volley Novara – OFFICINA POZZO SPB 1-3

(26-24/17-25/20-25/19-25)

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «La prestazione è stata buona, come al solito. Bene i tre punti, nonostante qualche momento di difficoltà. Una volta superata quella fase iniziale, la differenza tecnica si è vista e ci ha portati alla vittoria. Siamo contenti e pensiamo al doppio impegno imminente in cui giocheremo alcuni match di recupero, sia domenica che lunedì».

UNDER17

Under17 Girone B - 7a giornata

Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Pool Pavic Volley – ENERCOM SPB 0-3

(14-25/7-25/17-25)

Coach Simone MARANGIO: «Giocavamo sul campo di una squadra che disponeva di discrete individualità. Abbiamo tuttavia fatto in modo che la partita non fosse mai aperta, guidando i ritmi del gioco in maniera ordinata e pulita. Sono soddisfatto di quello che ho visto, ci sono state delle buone conferme».

UNDER15

Under15 Girone B - 7a giornata

Palestra S.M. “P. Fornara” di Novara

Volley Novara Cinghialotti – AM IMPIANTI SPB 0-3

(14-25/11-25/21-25)

Coach Antonio REMOLLINO: «Credo che sia stata la nostra miglior partita, almeno finora. Al netto del valore degli avversari, faccio riferimento al nostro gioco: siamo stati più presenti e il lavoro fatto comincia a vedersi. Mi auguro che duri! Scontavamo qualche assenza dovuta a malanni di stagione, ma abbiamo rimediato bene e il bilancio è positivo. Ora ci attende un weekend impegnativo in cui sfideremo due volte Verbania, per recuperare sia l’andata che il ritorno: un avversario che vanta una classifica migliore della nostra».

UNDER13 3vs3

UNDER13 3vs3 - 1a giornata

PalaPajetta di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – 2mila8 Volley Domodossola 3 2-1

(15-7/15-11/11-15)

2mila8 Volley Domodossola 2 – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3

(10-15/5-15/8-15)

Coach Leonardo NICOLO: «Faccio i complimenti ai ragazzi per i risultati ottenuti. Ritengo però fondamentale non abbassare la guardia, perché ho notato – soprattutto nella seconda gara – alcuni cali di attenzione. Adesso possiamo goderci la vittoria, ma occorre tornare a lavorare sodo».

MINIVOLLEY S3

TORNEO DI NATALE VOLLEY S3

PalaSarselli di Biella

Categorie S3 RED (2013-2014-2015) e S3 GREEN (2015-2016)

Coach Martina CAMMARATA: «Un bel torneo, in cui siamo anche riusciti ad arrivare primi! Al di là delle vittorie e della soddisfazione, è stato soprattutto un pomeriggio di sorrisi, divertimento e condivisione. Sia per i nostri bambini che per i genitori presenti in tribuna. Ritengo che questo sia sempre il risultato più importante. Spero che ai prossimi tornei possa partecipare anche chi, per un motivo o per l’altro, non era presente a Chiavazza».