TeamVolley, Prima Divisione inarrestabile FOTO

Continua il cammino perfetto del Botalla nel girone di Prima Divisione TST . Altra vittoria per le ragazze della formazione Under14 targata Conad.

Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST Girone D - 6a giornata [Recupero]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo Locanda delle 2 Suocere 3-1

(25-21/16-25/25-22/25-15)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola, Boggiani 4, Sola 29, Cena ne, Gariazzo 4, Masserano 15, Ferraris ne, Floris 3, Caffaro 7, Pivotto 2, Barengo 7, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una gara importante in termini di classifica, essendo uno scontro diretto tra la prima (noi) e la seconda. Partivamo in vantaggio, ma devo ammettere che non è stata una partita bella: contratta, carica di nervosismo e tensione interna, con voglia di vincere ma anche paura di perdere. Per fortuna siamo riusciti ad uscire dalla situazione abbastanza drammatica del secondo set, dove sembrava che avessimo deciso di non giocare più. In qualche modo ci siamo “arrabattate”, tirando fuori un risultato fondamentale per allungare sulle inseguitrici».

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 ECCELLENZA - 9a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Issa Novara 0-3

(16-25/18-25/17-25)

Coach Ivan TURCICH: «La sconfitta è pesante, ma deriva dalle altrettanto pesanti modifiche che abbiamo dovuto fare al roster. Per alcune ragazze sarebbe stato il quarto match settimanale, e il nuovo regolamento federale impone che la singola atleta non ne possa giocare più di tre. Abbiamo quindi scelto di dare precedenza allo scontro diretto della Prima Divisione, proponendo un “mix” di annate per questa partita. Ci tengo a ringraziare tutte le ragazze dell’Under16 e dell’Under14 che si sono impegnate e hanno dato una grossa mano, senza sfigurare. Nel testa-a-testa ce la siamo giocata. Nei finali di set meno, perché la fisicità avversaria ovviamente ha prevalso. Diciamo che sono fiero del nostro vivaio».

UNDER16 ECCELLENZA

Under16 ECCELLENZA - 10a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Reale Mutua Omegna Pallavolo 0-3

(10-25/16-25/23-25)

Coach Alessia DIEGO: «È stata una prestazione in crescendo: siamo partite decisamente spente, subendo molto in fase di ricezione. Nel secondo set però abbiamo preso le le misure, contenendo le battute avversarie ma risultando comunque poco incisive in attacco. L’ultimo parziale è stato punto-a-punto: abbiamo anche giocato una bella pallavolo, peccato per qualche imprecisione nel finale che è costata cara».

UNDER14

Under14 Girone C - 7a giornata

Palasport di Gattinara (VC)

Volley Gattinara – CONAD TEAMVOLLEY 0-3

(20-25/16-25/12-25)

Coach Benedetta DAFFARA: «La partita ci ha permesso di dare spazio a tutte le giocatrici della squadra. Gli errori sono stati parecchi: quello che ha influito in maniera particolare è stato il fattore-disattenzione che, in queste categorie giovanili, ha un peso importante. Soprattutto perché non si ha ancora un controllo totale della gestione tecnica. Stiamo migliorando, ma il lavoro da fare in palestra è ancora molto».