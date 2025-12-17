Virtus Biella, concluso il weekend di gare all’insegna dei derby contro Tollegno

E’ stato un altro fine settimana denso di sfide per le squadre Virtus Biella, impegnate tra le altre cose in tre derby biellesi contro le avversarie del Tollegno e nel torneo di Minivolley natalizio in scena al Palasarselli.
Serie D
Le padrone di casa del G.S. Tollegno si impongono 3-0 (25-16, 25-16, 25-20) in una gara combattuta, con le virtussine capaci di dare del filo da torcere in certi momenti alla capolista.
Prima Divisione
Le giovani nerofucsia strappano una bella vittoria in rimonta al tie-break in casa del Tollegno per 2-3 (25-20, 25-23, 22-25, 13-25, 12-15) alla fine di un derby tiratissimo.
Under 18
Netta vittoria casalinga per 3-0 (25-18, 25-22, 25-12) nel terzo ed ultimo derby della giornata contro Tollegno, dimostrando grande ritmo e qualità in campo.
Under 16 Eccellenza
Altro successo in trasferta: le ragazze dell’ U16 dominano ad Alessandria contro l’Alessandria Volley imponendosi per 0-3 (10-25, 11-25, 16-25).
Under 13
Sconfitta casalinga per 0-3 (15-25, 13-25, 21-25) contro Volley Vercelli, in un match comunque utile per fare esperienza e crescere.
Festa di Natale del Minivolley
Al Palasarselli si è svolto domenica pomeriggio, come da consuetudine, il Concentramento Natalizio di Minivolley del circuito PGS. Le società pallavolistiche del territorio hanno partecipato alla manifestazione con i loro piccoli atleti, in un pomeriggio di gioco ma soprattutto di festa da trascorrere assieme in puro spirito natalizio.