Basket femminile, Grande successo per il Raduno Rosa della BFB.

Prosegue con entusiasmo il progetto “Allenamenti in Rosa” promosso dalla Basket Femminile Biellese (BFB), unica società interamente femminile della provincia, che ha accolto bambine e ragazze da tutto il territorio biellese per una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.

Per il secondo weekend consecutivo, la “casa del basket rosa” ha fatto da cornice a giochi, mini-tornei e momenti di condivisione tra giovani cestiste e atlete della prima squadra, militante in Serie B. Un’occasione preziosa per le più piccole, che hanno potuto confrontarsi, imparare e divertirsi insieme alle loro beniamine.

“Senza di loro non avrebbe senso parlare di sport”, ha commentato con soddisfazione la dirigenza della BFB, ringraziando calorosamente tutte le partecipanti, le società che hanno aderito all’iniziativa e il Presidente della Fip Piemonte Gianpaolo Mastromarco, presente all’evento per portare il suo saluto e la vicinanza della Federazione.

Mastromarco ha lodato pubblicamente l’impegno della BFB nel promuovere il basket femminile sul territorio, sottolineando nei canali ufficiali della Fip l’importanza di queste iniziative per far crescere il movimento e stimolare le nuove generazioni.

Il terzo e ultimo appuntamento stagionale con gli Allenamenti in Rosa è fissato per il 24 maggio, sempre presso la palestra dei Salesiani di Biella.