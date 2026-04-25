Tra storia e territorio: in 300 a Verrone per la "Camminata tra Castello e Cascine" - Foto e video Massimo Giacobbe per newsbiella.it

Si è svolta a Verrone la 4ª Camminata tra Castello e Cascine, manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dal Gsd Verrone con il supporto della Pro Loco e del Comune a cui hanno partecipato circa 300 iscritti tra runner e camminatori.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno potuto scegliere tra due percorsi da 6 e 9,5 chilometri, immersi tra le aree del territorio comunale.

Il ritrovo si è tenuto alle 16 presso il Castello di Verrone, mentre la partenza è avvenuta alle 18, dando il via alla camminata tra strade e cascine del paese in un clima di sport, socialità e aggregazione.