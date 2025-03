Pallanuoto, Biella al tappeto ma conserva l'onore a La Spezia

Non è bastata una prova coraggiosa al team Dynamic In Sport Biella per cogliere i primi punti nel campionato di serie C. La squadra allenata da Mirko Remorini e Luca Casanova ha ceduto 11-5 nella sfida giocata sabato 22 marzo a La Spezia. 2 reti a testa per Barsanti e Cialdella, 1 per Molinatti. Biella ancora a quota 0 in classifica.

Il team biellese proverà a cogliere i primi punti in campionato nel match in programma sabato 29 marzo alle 19 alla Rivetti contro Buccinasco, penultima del girone a quota 6 punti.

La classifica Milano 28, Arese 22, Busto 22, Andrea Doria 19, Varese 18, La Spezia 16, Sestri 8, Bocconi Milano 7, Buccinasco 6, Dynamic In Sport 0.