Bocce, due giornate di sport e amicizia con il Memorial Salvatore Maniscalco

Anche quest'anno a Valdilana avranno luogo due giornate all'insegna dello sport, della passione e del ricordo con il 7° Memorial Salvatore Maniscalco, una manifestazione che unisce atleti e appassionati della bocciofila, portando avanti lo spirito di condivisione e sfida che da sempre la contraddistingue.

“Durante l'evento – spiegano dal Comune - sarà inaugurato il nuovo logo dell'associazione, un simbolo di crescita e rinnovamento che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Vi aspettiamo numerosi per onorare la memoria di Salvatore, per ritrovarci sui campi di gioco e condividere momenti di sport e amicizia”. L'appuntamento è per le giornate del 29 e 30 marzo a Campore di Valle Mosso.