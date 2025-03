Biella Motor Team, tutti pronti per il Grappolo

Doppio appuntamento nell’Astigiano per la scuderia Biella Motor Team. Nello scorso fine settimana era presente a Canelli per l’ottavo Rally Vigneti Monferrini, gara che apriva la stagione della Coppa Rally Zona 2 per auto moderne. Le complicate condizioni meteo ed un errore sulla terza prova speciale hanno condizionato la gara di Massimo Lombardi ed Erika Bologna che, comunque, hanno avuto buoni riscontri, in vista della nuova stagione. Con la loro Peugeot 208 GT Line si sono piazzati quarti in classe Rally4 e ventiquattresimi assoluti. Gara complicata anche per Francesco e Maria Letizia Lebole, Peugeot 106 Rallye, decimi in classe N2 e ottantacinquesimi nella generale.

Sabato 29 e domenica 30 marzo, invece, San Damiano d’Asti ospita il 5° Rally Il Grappolo Storico, primo appuntamento del TRZ1, il Trofeo Rally Zona 1 per auto storiche. La mattinata di sabato è dedicata a verifiche e shakedown, il via alla gara è previsto alle 15. A seguire la prova speciale “Agliano” e, dalle 17.24, il riordino. Ripartenza alle 8 di domenica per affrontare le altre sette prove previste: tre passaggi sulla “San Grato” e due passaggi sulla “Ferrere” e sulla “Celle Enomondo”. Arrivo a San Damiano d’Asti, dove troveranno posto anche Parco assistenza e riordino, dalle 16.15.

La scuderia biellese si presenta in forze: i primi a partire, con il numero 8, sono Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento, seguiti dalla stessa vettura, ma del 4° Raggruppamento, di Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo. Con il numero 11 un’altra tedesca, la Porsche 911 Carrera del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Sempre nel 4° Raggruppamento, con il numero 19, anche il presidente della scuderia Claudio Bergo ed il Direttore Sportivo Eraldo Botto a bordo della Toyota Celica ST165. Numero 28 per la Peugeot 205 GTI (4° Raggruppamento) di Gionata Pirali ed Eleonora Correggia. Il 47 è stato assegnato alla Peugeot 309 GTI 16V (4° Raggruppamento) di Primino Clerico ed Enrico Friaglia che partiranno quattro numeri prima dell’Autobianchi A112 Abarth (3° Raggruppamento) di Alberto Corsi e Denise Bolletta.