Mattina di sport, solidarietà e anche di sensibilizzazione sulla violenza di genere, quella di oggi 26 marzo a Biella al campo del Biella Rugby in via Salvo D'Acquisto. Sul tappeto sintetico e anche su quello della serie A, si sono alternate diverse squadre, per un totale di 200 studenti delle medie e delle superiori, in occasione della fase provinciale di Tag Rugby dei giochi sportivi studenteschi.

In particolare gli allievi degli Istituti Comprensivi di Mongrando, Candelo-Sandigliano, Biella 2, Valdinana, Gaglianico e gli allievi del Gae Aulenti, Bona, Liceo Avogadro e Itis.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale, in collaborazione con il Biella Rugby Club e la Federazione Italiana oltre che dell'associazione Underground ODV. "Fai la differenza, ferma la violenza", è infatti lo slogan sulle magliette donate ai giovani dal Comune di Biella e dall'associazione Underground, rappresentati per l'occasione dall'assessore Isabella Scaramuzzi e da Alessandra Musicò, proprio per sensibilizzare i giovani sulla lotta contro la violenza sulle donne.