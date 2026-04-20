Ginnastica La Marmora, esercizi e prestazioni: ecco i risultati finali

Domenica 19 aprile nel palazzetto dello sport di Alba si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Silver di Insieme, per tutte le categorie. La società Ginnastica La Marmora ha schierato in questa competizione ben

tre gruppi di ginnaste.

La prima squadra ha partecipato alla competizione di insieme LC1, categoria Open. Faticosa la preparazione di questo programma, sia perché concomitante con la fine delle gare individuali e con il periodo delle gite scolastiche, sia perché, appena finito di costruire l' esercizio a 4, Anna Baiolini ha dovuto prendersi un periodo di fermo e le sue compagne hanno dovuto modificare il programma adattandolo da quattro a tre.

Beatrice Frassá, Caterina Santangelo e Maddalena Calcagno si sono assestate a fine gara in undicesima posizione, risultato non proprio soddisfacente, anche se in una classifica con punteggi molto ravvicinati, che con pochi decimi in più le avrebbe viste appena a ridosso del podio. Poco dopo sono scese in campo Caterina Bora, Caterina Lusiani e Ginevra Sasso, 3 giovani promesse che solo da quest' anno hanno iniziato il loro percorso in ambito agonistico. A loro è toccato l'arduo compito di confrontarsi in una delle categorie più numerose, cioè la LA1, in cui si sono presentate ben 24 squadre.

Le tre lamarmorine hanno presentato un esercizio di squadra a corpo libero di recentissima creazione e al termine della competizione sono giunte quindicesime. Come prima esperienza di lavoro di squadra, non male! Ultime a scendere in pedana, nel senso che hanno letteralmente chiuso la lunga giornata di competizione, sono state Bianca Gilardino e Matilde Lanza che hanno presentato un esercizio a coppie con il cerchio nella categoria LB2.

Matilde e Bianca hanno eseguito il loro programma in modo molto espressivo e senza falli gravi e al termine della gara si sono assestate in sesta posizione. La seconda prova di questo Campionato si svolgerà a Cuneo tra 15 giorni, l'obiettivo per tutte è quello di cercare di migliorare i piazzamenti di oggi, quindi: buon lavoro a tutte!