Sportivi studenteschi di Rugby Tag 2025, tutti i risultati

In tutto sono stati 197 i ragazzi che ieri si sono sfidati sul campo di via Salvo D'Acquisto della BRC per i campionati sportivi studenteschi nella giornata di ieri mercoledì 26 marzo. Di questi, 137 sono iscritti a 5 comprensivi e 60 alle superiori.

Queste le classifiche dalla giornata di squadra Rugby Tag 2025 I°-II° grado, fase Provinciale.

Categoria MISTA - 1^ media primi si sono classificati i ragazzi dell' IC Gaglianico, seguiti da IC Biella II e terzi gli allievi dell' IC Gaglianico 2 . Seguono gli studenti dell'IC Mongrando e quelli dell' IC Mongrando 2 .

Nella categoria Cadetti, 1° si è classificato l'IC Mongrando, 2° IC Gaglianico e 3° IC Biella II . Seguono: IC Valdilana Pettinengo, IC Candelo Sandigliano, IC Mongrando e la squadra dell' IC Gaglianico 2.

Per la categoria Cadette 1° IC Gaglianico, 2° IC Biella II mentre sono arrivati 3° le giovani dell' IC Mongrando .

Per la categoria Allievi, 1° è arrivata la squadra dell'ITIS Q. Sella, seguita da quella del Liceo A. Avogadro e 3° dal IIS Gae Aulenti. Al 4° posto il Bona.