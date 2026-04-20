Rugby, oltre 700 atleti a Biella per il Torneo dell’Orso

È stato Cus Torino ad aggiudicarsi la 19ª edizione del Torneo dell’Orso, andata in scena domenica alla Cittadella del Rugby di Biella e capace di coinvolgere oltre 700 mini atleti in una giornata di sport, festa e condivisione.

“Sedici società, quindici Under 8, quindici Under 10 e quattordici Under 12, categoria nella quale siamo riusciti ad allestire due gironi”, spiega Francesco Casini, Responsabile Minirugby Brc, “un risultato importante che ripaga ampiamente della fatica fatta in questi mesi insieme a Nicola Mazzucato e a tante altre persone del club per organizzare il tutto”.

Per il club, come ogni anno, il Torneo dell’Orso si è confermato l’appuntamento più atteso dell’anno e i cambi per un giorno sono tornati a trasformarsi in un grande spazio di incontro e crescita. A sottolinearlo è il presidente Filippo Musso: “Nonostante gli anni passati, questo torneo continua ad essere una bellissima festa di sport e valori, prima ancora che una competizione per giovanissimi. In campo abbiamo visto entusiasmo, impegno e tantissimi sorrisi: è questo il vero livello che conta quando parliamo di bambini tra i 6 e i 12 anni. È stato bello notare anche una qualità di gioco in crescita, frutto del lavoro che società e allenatori portano avanti con grande dedizione. Mi rende particolarmente orgoglioso osservare i bambini che si avvicinano al rugby: sono loro il futuro del nostro sport”.

Accanto alle categorie ufficiali, non è mancato lo spazio per i più piccoli: pur non essendo prevista come categoria di torneo, una nutrita rappresentanza di Under 6 ha animato i campi con attività ludico-motorie, alle quali hanno partecipato anche i bambini di Rugby Tots Prealpi, contribuendo a rendere ancora più inclusiva e festosa la giornata.

Presenti al campo numerose autorità del territorio, che hanno preso parte alle premiazioni, condividendo con i giovani atleti un momento significativo di riconoscimento e partecipazione.

Fondamentale, come sempre, il contributo della grande famiglia gialloverde: tutti i giocatori e lo staff della prima squadra, a partire dai coach Benettin e Orlandi, sono stati coinvolti attivamente nell’organizzazione, dalla segreteria alla gestione dei campi, fino alle operazioni di pulizia.

Ma il cuore pulsante dell’evento resta il volontariato: “Se tutto questo è stato possibile, lo dobbiamo soprattutto ai nostri volontari. L’organizzazione impeccabile di questo torneo è il risultato del loro impegno, della loro disponibilità e dell’amore che mettono in ogni dettaglio. A nome di tutta la società, voglio dire grazie a ciascuno di loro: il Trofeo dell’Orso, al di là della squadra vincitrice, è sempre una vittoria per il Biella Rugby”, conclude il presidente Musso.

Una giornata che ancora una volta ha confermato il valore del rugby come strumento educativo e sociale, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della passione.