Biella 4 Racing, dopo il Vigneti Monferrini c’è il Valli Biellesi FOTO

Il Rally Vigneti Monferrini porta sempre belle soddisfazioni in casa Biella 4 Racing, ed anche l’8^ edizione corsasi sabato e domenica scorsi sulle strade intorno alla cittadina di Canelli, rese estremamente scivolose dalla pioggia caduta nella notte, regalano un podio di classe.

È Roberto Barbera, assieme al suo pilota Stefano Fausone sulla loro Rover 216-Racing Start 1.6 griffata Meteco Corse, ad ottenere la seconda posizione di classe, oltre alla settantacinquesima posizione dell’assoluta, iniziando ottimamente la propria stagione agonistica. “È stato un rally difficile per via delle strade scivolose e piene di fango” esordisce Roberto Barbera, “soprattutto sul primo giro mattutino, ma ciò non ci ha impedito di fare un buon piazzamento nella classifica assoluta relativamente al mezzo che avevamo. Per quanto riguarda la nostra classe ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a cogliere la prima posizione, sarà per la prossima volta. Canelli si rivela sempre una bella gara, per prove e paesaggi. Un grazie alla mia Scuderia per il tifo ed il supporto”.

Termina invece in ottantacinquesima posizione della generale, decima di classe, Letizia Lebole, che affiancava il fratello Francesco sulla Peugeot 106 N2- Biella Motor Team. “La prima gara con mio fratello Francesco è stata un’esperienza unica”, racconta Letizia Lebole, “emozionante, ma con anche molta tensione. Per lui era la seconda gara, ce la siamo cavata, affrontando le prove al meglio, nonostante fossero molto sporche e difficili, con un tempo sempre incerto. Arrivare alla fine con un risultato positivo è stato un traguardo importante, ora siamo pronti ad affrontare nuove sfide”.

Si terrà sabato 29 marzo il “Valli Biellesi”, manifestazione di regolarità per auto storiche e moderne, giunta quest’anno alla dodicesima edizione e valida come terza prova del Campionato Italiano di Regolarità Classica, nella sua versione classica, e come prima manche del Challenge Aci Biella, per quanto riguarda la versione turistica. Al via in quest’ultima ci saranno i portacolori B4R, pronti ad affrontare i trentacinque rilevamenti sparsi lungo i 188,07 chilometri di gara, più i tre della “power stage” di Cossato. In settimo raggruppamento troveremo l’inedita coppia formata da Andrea Florio e Andrea Rosso, di scena sulla Ford Fiesta MKI. “Dopo un inverno in cui non si sapeva se potevamo essere della partita per via di alcuni lavori eseguiti sulla vettura, finalmente si torna a correre dopo tanto tempo”, commenta Andrea Florio, “non avrò più Arianna al mio fianco, ma sono felice di condividere l’abitacolo con Andrea. L’obiettivo è quello di divertirsi e di fare meno errori possibili, migliorandosi lungo la giornata”.

“Un’inedita accoppiata”, gli fa eco Andrea Rosso, “causa indisponibilità dei nostri navigatori. Due Andrea nello stesso abitacolo. Proveremo a fare del nostro meglio, senza errori di navigazione e riducendo al minimo i danni sui pressostati”. Stesso raggruppamento ma Autobianchi A112 Abarth per Massimo Ozino e Nicolas Raniero, pronti a ripetere le belle prestazioni della passata stagione. “Si torna in gara”, riporta Massimo Ozino, “pronti a divertirci e divertire. Il Valli è sempre una prova impegnativa, ma con il giusto spirito si affronta al meglio. Cercheremo di ritrovare subito il giusto ritmo e di provare a ripeterci nel Challenge, sarebbe molto bello”. Nono raggruppamento per Roberto Voltarel e Anna Gobetti, al via sulla tradizionale Toyota Celica.

“Si riparte”, racconta Anna Gobetti, “dopo qualche uscita di allenamento si torna a far sul serio. Il Valli Biellesi è una gara lunga e tecnica, ma ce la metteremo tutta, sabato sera vedremo cosa ne sarà uscito di buono”. Al via nel neonato decimo raggruppamento troveremo Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, sulla Fiat Barchetta. “Si ricomincia, ci sarà un po’ di ruggine da levare”, riporta Paolo Miglietti, “nel weekend passato con gli amici di Scuderia abbiamo provato qualche pressostato, proprio per riattivare i meccanismi nella mente, speriamo di divertirci, passando una giornata in compagnia, ma anche con un po’ di sana competizione, che non guasta mai”. In sesto raggruppamento troveremo il navigatore B4R Roberto Tosi, che come di consuetudine anche in questo 2025 terrà i tempi all’amico Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé-A.P.V. Classic.

“Prima gara di stagione per noi”, esordisce Roberto Tosi, “quindi dobbiamo scrollarci di dosso un po’ di polvere accumulata nell’inverno! Ci siamo preparati per non sfigurare ed abbiamo inserito qualche novità. Se abbiamo scelto la strada giusta la gara ci darà il responso. Grazie al mio pilota Maurizio Crapa e all’amico Max Ozino abbiamo organizzato qualche sessione di prova fra compagni di Scuderia e non, perché il confronto è sempre importante, insegna a crescere ed aumenta le conoscenze, sia in termini di amicizia che in termini tecnici. Questo perché le gare non sono solo classifiche o piazzamenti, sono soprattutto condivisione di una passione sportiva!”.

Passando alle vetture moderne, tornano sulla loro Subaru Impreza WRX, Paolo Canova e Silvia Gandini. “Nuovo anno, stesso equipaggio”, commenta Paolo Canova, “io e Silvia saremo di nuovo della partita, pronti a ripetere le belle prestazioni della scorsa stagione, ce la metteremo tutta. La concorrenza non mancherà di certo, come abbiamo visto nell’ultimo anno, dove i partecipanti fra le vetture moderne erano in continuo aumento. Ora con il nuovo raggruppamento vedremo chi sarà rimasto fra le vetture con qualche anno in meno, ma sicuramente la lotta non mancherà, siamo fiduciosi di poter fare bella figura, con sempre un occhio al divertimento”.

Secondo anno di gare per le rivelazioni 2024, Massimo e Michael Destefanis, di scena sulla loro Porsche Carrera 4. “Pronti per un nuovo anno di avventure”, esordisce Massimo Destefanis, “dopo gli inaspettati risultati al nostro debutto nella passata stagione, tenteremo di ripetere quanto di buono messo in mostra. Per noi le gare restano un divertimento ed una distrazione dal nostro lavoro quotidiano, ma un pizzico di agonismo non fa male. Buon divertimento a tutti, ci vedremo sabato lungo le stupende strade del nostro Biellese”.