Quinta giornata Campionato provinciale calcio a 7: Su Nuraghe Calcio Biella vince 2-0 contro Locato 80 FOTO

La bella vittoria di “Su Nuraghe Calcio Biella”, (diretto da Gaspare Carmona, capitanato da Manuel Pizzo, preparato dal massaggiatore Filippo Gugliotta e sostenuto da Gaetano Pitarresi), si è conclusa con un netto 2-0 contro “Locato 80” (diretto da Armando Geracitano, allenato da Alessandro Aloise e capitanato da Pietro Acquadro).

I gol della vittoria della partita arbitrata da Nadir Vargiolu, sono opera di Daniele Leviselli e Nazaro Lama. Derby disputato presso il presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese, che ha visto la presenza di una qualificata tifoseria composta da Andrea L., Andrea G. e Fabrizio, ospiti della Domus Laetitiae di Sagliano Micca, disposti nei pressi della rete fuori dagli spogliatoi (così da essere tutelati da pallonate). Al loro fianco i premurosi atleti della squadra che fa capo al Circolo “Su Nuraghe”, non impegnati in gara.

Declinazione di quello riservato ai giovani con sguardo attento verso l’altro e le alterità, “il progetto con al contro persone con disabilità, di per sé può sembrare ambizioso ma – afferma Nazzaro Lama, bomber di “Su Nuraghe” e operatore presso il Centro biellese di riabilitazione rinomato a livello nazionale nel campo dell'accoglienza, dell'assistenza e della cura - credo fortemente nella forza dell'integrazione e ci crede anche la società sarda della quale sono fiero di far parte pur essendo orgogliosamente friulano, dalla quale è partita questa iniziativa. Il progetto viene condiviso anche da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), organizzatori del campionato provinciale, vinto nella passata stagione da “Su Nuraghe Calcio Biella”.

“Vittorie come quelle di ieri sera (18 marzo u.s.) – dichiara l’allenatore Andrea Savoi - mi rendono e vi devono rendere orgogliosi di far parte di questa squadra! Un ringraziamento speciale va sicuramente a chi ci ha sostenuto in campo e fuori dal campo”.

Prossimo appuntamento, lunedì 24 marzo alle ore 21:00, a Vigliano Biellese, presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese.

“Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo contro “Jolly Roger Portula”.