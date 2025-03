Salussola Volley, 2° successo di fila: ora la classifica sorride FOTO

Venerdì 14 marzo si è svolto il match tra Salussola Volley e Valsesia Team Volley. La sfida, giocata con grande determinazione, si è conclusa con il punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa, regalando ai gialloblù la seconda vittoria consecutiva. Grazie a questo successo, il Salussola Volley consolida il sesto posto in classifica, raggiungendo a pari merito la quinta posizione.

Se la squadra continuerà a mantenere questa grinta e determinazione, il finale di stagione potrebbe riservare ottime notizie. Il match non ha visto un vero e proprio MVP, poiché l’intera squadra ha dimostrato un grande spirito di collaborazione, affrontando ogni momento difficile con compattezza e determinazione.

Una menzione speciale va al nuovo libero, Simone Albanese, che al suo debutto ha saputo tenere testa ad ogni attacco e battuta avversaria, contribuendo in maniera significativa alla vittoria. Il prossimo impegno vedrà il Salussola Volley in trasferta contro la seconda in classifica, il Galliate Volley, venerdì 21 marzo.

Salussola Volley: Carlo Oberti 1, Mattia Gaio 13, Filippo Vigna 8, Fabrizio Tranchita 16, Riccardo Rizzi 5, Alessandro Cerbara 1, Andrea Toska 4, Gioele Rosso 5, Tommaso Giribuola 6.