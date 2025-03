Trivero Basket, sei nella storia

È stato un sabato storico, lo scorso 8 marzo, per le giovanili del Trivero Basket. I ragazzi dell’Under 15, con una vittoria travolgente contro Union Ticino (42-100), si sono qualificati matematicamente per la Fase Top, con ben quattro giornate d’anticipo! Le quattro migliori squadre dei gironi si contenderanno il titolo regionale.

“Un traguardo mai raggiunto in 20 anni di attività – scrive il Comune sui social - Un’impresa incredibile per questo gruppo misto 2010-11, più giovane rispetto alla categoria, che sta vivendo una stagione da sogno: 16 vittorie su 18 partite e tre gare consecutive con 100 punti segnati! Ora, il cammino si fa più difficile: le sfide saranno contro le squadre più forti ma questi ragazzi hanno già dimostrato che non esistono limiti quando ci sono talento, passione e sacrificio”.