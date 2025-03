A Benna è stato un fine settimana dedicato alle donne

Nel weekend appena trascorso a Benna si sono tenute le due iniziative proposte dal Comune all'interno del calendario provinciale "Città per le donne 2025".

Sabato 8 marzo, al pomeriggio si è tenuto l' incontro "Un pomeriggio per me" curato dalla counsellor Alessandra Sitzia, uno spazio di condivisione tra donne per conoscersi e raccontarsi.