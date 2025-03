"Città per le donne": a Benna uno spazio di condivisione tra donne e una camminata FOTO Maria Camilla Toffetti per newsbiella.it

Anche quest'anno il Comune di Benna propone alcune iniziative nell'ambito del programma provinciale "Città per le donne". Nella giornata di oggi 8 marzo, giornata della festa della donna, è stato previsto uno spazio di condivisione per conoscersi e per raccontarsi, mentre domani è in calendario una camminata di primavera.

“Molto spesso le donne non hanno spazio né da ritagliarsi proprio all'interno della loro vita, né anche per raccontarsi e confrontarsi – spiega Alessandra Sitzia, counsellor professionista - , quindi abbiamo immaginato un incontro di condivisione, ma anche di attivazione sull'essere donna oggi, sull'essere stata donna in passato. Anche l'anno scorso era stato organizzato un evento simile ed aveva riscosso interesse”.

“Domani – spiega invece il sindaco Cristina Sitzia – ci sarà una camminata di primavera guidata dalla nostra walking leader, Michela Orso che è anche una consigliera comunale. Si tratta comunque di iniziative che riusciamo a fare grazie alla disponibilità di persone del paese che mettono a disposizione la loro professionalità gratuitamente”.