Zumaglia, auto fuori controllo colpisce quattro veicoli in sosta

All'alba di ieri a Zumaglia, un’auto fuori controllo ha urtato quattro veicoli in sosta. L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 del mattino, quando il conducente di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo, andando a colpire le auto parcheggiate lungo la strada.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Bioglio, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Alla guida del veicolo c'era un uomo, classe 2000 di origine rumena. Non si esclude che il conducente fosse in stato di ebbrezza al momento dell’incidente, ma saranno le indagini a chiarire ogni dettaglio.

I veicoli coinvolti nel sinistro sono: una Nissan Qashqai, di proprietà di una donna dei 29 anni, residente a Zumaglia, una Fiat Panda, intestata a un uomo di 89 anni sempre di Zumaglia, un Dacia Sandero, appartenente a una 53 enne residente in paese e una Citroen C3, di proprietà di una donna 66enne anch’essa di Zumaglia.

Nonostante l’impatto, le auto risultano ancora marcianti.