Ottimi risultati per la Rhythmic School, podi per il trittico Sapino-Cola-Denisco FOTO

Il palazzetto dello sport del comune di Candelo, allestito con dovizia e gestito con competenza dallo staff dei volontari Rhythmic School, ha ospitato nel weekend la prima prova del campionato regionale FGI Silver LA1 ed LA2 e la prima prova del Torneo Gold italia A/J/S di ginnastica Ritmica FGI. Circa duecento le atlete in gara con la partecipazione di una dozzina di ginnaste della Rhythmic School, che gareggiando con buona tecnica e precisione, si sono collocate con regolarità ai vertici delle varie classifiche.

La competizione con maggior blasone ed altamente spettacolare, vista la presenza delle migliori ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta, è stata la prova denominata Torneo Gold Italia GR, che ha visto la partecipazione di due atlete di casa. Giulia Sapino nella categoria Senior1 (anno 2009) che ha effettuato una splendida esecuzione al cerchio, ottenendo dalla giuria il miglior punteggio di tutta la gara: 23,250 ed una buona prestazione al nastro giudicata con un punteggio di 21,350 che sommate hanno formato una valutazione di 44,600 che è valsa la medaglia di bronzo, in una classifica cortissima a 30 centesimi di punto dal primo posto.

Ha gareggiato nella categoria junior1 (anno 2011) Elena Pavanetto, eseguendo due esercizi a palla e nastro di buona fattura, ma con qualche piccola imperfezione, che la giuria ha classificato al quinto posto, ai piedi del podio. Buone notizie sono giunte anche dalle giovanissime RSgirls, la maggior parte di loro alla prima esperienza agonistica, che hanno gareggiato nel campionato FGI Silver LA1 e LA2 (sono i livelli minimi di ingresso all’ agonismo). Nel livello LA1 si gareggia effettuando corpo libero e palla, sono scese in pedana fra le allieve 1 (anno 2016) Sophia Marincolo e Bianca Bonifacio classificate dalla giuria rispettivamente al quarto e settimo posto. Mentre nelle Allieve2 (anno 2015) hanno gareggiato Alice Montecchio e Vittoria Strazzi classificate al termine della gara al quinto ed ottavo posto.

Nella prova del campionato LA2, la scelta degli attrezzi è libera, ha gareggiato nelle A1 Emily Cola con due ottime performances a fune e cerchio (in entrambi ha ottenuto il primo punteggio), la sommatoria però dei due attrezzi l’ ha vista ottenere il secondo posto e la medaglia d’argento. Mentre nelle A2, tutte in gara con corpo libero e palla, sono scese in pedana Rebecca Denisco che si è classificata terza, Giulia Furno Marchese quarta e Camilla Modenese tredicesima. Si sono esibite fra le A5 (anno 2012) Petra Zuliani classificatesi quarta, ma con miglior punteggio alla palla e secondo al cerchio e Anna Pivani sesta, ma con il terzo posto alla palla.

Hanno guidato la folta pattuglia di RSgirls in gara le tecniche Arianna Prete, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina, Giada Vitale e Giada Mello Grand mentre la DT Tatiana Shpilevaya era impegnata con il corpo giudicante. Nel prossimo fine settimana il movimento della Ginnastica ritmica regionale si sposterà a Chivasso dove andrà in scena la prima prova del campionato FGI Silver LD, quattro saranno le rappresentanti della Rhythmic School a scendere in pedana.