A spasso che spasso, buona la prima del 2025: successo di partecipanti a Sagliano Micca

Un successo la prima uscita del 2025 di “A spasso che spasso”. A tracciare un bilancio della giornata la Pro Loco di Sagliano Micca sui propri canali social: “Sabato scorso, 22 febbraio, abbiamo percorso alcuni dei sentieri di Sagliano Micca in splendida compagnia. Un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti, vecchi e nuovi amici, che hanno reso questa giornata ancora più speciale con la loro compagnia e il loro entusiasmo. E per concludere in bellezza, una gustosa merenda per condividere le emozioni della giornata”.