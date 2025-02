Trofeo Ferragut a Bielmonte, con Piero Gros lo sci dei tempi passati. I primi classificati FOTO

Il tempo non era favorevole ma tutto è andato bene. Ieri, sabato 22 febbraio, si è tenuta la sesta edizione del trofeo Mario Ferragut a Bielmonte, raduno di sciatori d'epoca e Slalom Gigante, con la partecipazione dell'olimpionico Piero Gros.

Settantaquattro i partecipanti, assistiti come sempre da tanti appassionati che hanno applaudito entusiasti, rendendo ancora più speciale l'evento. Claudio Lanza si è detto soddisfatto: "È sempre bello ritrovarsi sulle piste di Bielmonte per questa sfida. Sarò sempre grato a tutti i partecipanti e a Piero Gros per la sua disponibilità e simpatia. In questa occasione ha sciato con una divisa d'epoca che gli ho fornito, con sci di legno e scarponi con le stringhe ma per lui non c'è nessun problema, riesce a far girare al meglio qualsiasi cosa tra i pali."