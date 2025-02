Tennis tavolo, Unipol Sai di Bocchio vittoria e primato

Weekend positivo per le formazioni Cossatesi. Venerdì sera al PalaAguggia brillante successo nel campionato di C2 per i ragazzi della Unipol Sai di Bocchio che nello scontro al vertice superano il TT Romagnano con il risultato di 5-3: di Matteo Bianchetto e Erick Marangone (due) e Gabriele Pronesti (una) i punti partita.

Sempre al PalaAguggia, in contemporanea, impresa della squadra MB Line che si impone con un rotondo 5-1 all'HCM Novara conquistando due preziosissimi punti in chiave salvezza. Brillanti prove di Roberto Fazzari e Riccardo Pegoraro (due vittorie a testa) e dell'ancora febbricitante Paolo Furno (una vittoria). Quasi tutti gli incontri sono stati combattuti sul filo dei cinque set in una contesa rimasta in bilico fino agli scambi finali.