A Biella il Trofeo Regionale Pattinaggio Artistico, oggi la seconda giornata al Palapajetta FOTO

Un weekend all’insegna dello sport e della passione per il pattinaggio artistico quello che sta animando il Palapajetta di Biella. L’AiCS Piemonte, attraverso il suo Ufficio Sport, in collaborazione con la referente regionale Simona Maranzana e l’associazione ASD Skating Biella, ha organizzato il Torneo Regionale per le categorie promozionali, che ha preso il via ieri con le prime entusiasmanti competizioni e proseguirà oggi con le fasi finali.

L’evento ha richiamato numerosi giovani atleti provenienti da tutta la regione, pronti a mettersi alla prova e a regalare emozioni al pubblico presente. Le esibizioni, caratterizzate da talento, impegno e spirito sportivo, stanno offrendo un vero spettacolo per appassionati e famiglie accorse numerose a sostenere i pattinatori.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di crescita per i giovani atleti, dando loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto di sana competizione e di vivere l’emozione di un evento ufficiale. Oltre all’aspetto tecnico e agonistico, il torneo vuole promuovere i valori dello sport, tra cui il fair play, la disciplina e il lavoro di squadra.

Le gare proseguiranno per l’intera giornata di oggi, con l’assegnazione dei riconoscimenti per le diverse categorie. L’entusiasmo è alle stelle, e il Torneo Regionale di pattinaggio artistico si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per il movimento sportivo piemontese.