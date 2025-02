I benefici della ginnastica dell'aikido per le persone over 65: un percorso di benessere e armonia per un invecchiamento attivo.

L'Aikido, un'arte marziale giapponese conosciuta per la sua filosofia di pace e armonia, sta guadagnando sempre più attenzione come forma di esercizio benefica per le persone over 65. Con l'invecchiamento della popolazione, è fondamentale trovare attività che non solo promuovano la salute fisica, ma anche il benessere mentale e sociale. La ginnastica dell'Aikido denominata “AIKI TAISO” offre numerosi vantaggi per gli anziani, tra cui:

1. Miglioramento della mobilità e della flessibilità: gli esercizi di aikido aiutano a mantenere e migliorare la mobilità articolare, riducendo il rischio di infortuni e cadute.

2. Rafforzamento Muscolare: attraverso movimenti dolci e controllati, i praticanti possono sviluppare forza muscolare senza stressare eccessivamente le articolazioni.

3. Equilibrio e Coordinazione: l'Aikido enfatizza l'importanza dell'equilibrio, contribuendo a migliorare la stabilità e la coordinazione, elementi cruciali per la prevenzione delle cadute.

4. Riduzione dello Stress e dell'Ansia: la pratica dell'Aikido incoraggia la meditazione in movimento, aiutando a ridurre lo stress e a migliorare il benessere mentale

5. Socializzazione e Comunità: partecipare a corsi di Aikido offre l'opportunità di incontrare nuove persone, creando legami sociali e un senso di appartenenza.

6. Sviluppo della Consapevolezza Corporea: l'Aikido promuove una maggiore consapevolezza del proprio corpo e dei propri movimenti, favorendo una connessione mente-corpo che può migliorare la qualità della vita.

Incoraggiamo le persone over 65 a considerare l'Aikido come una forma di esercizio accessibile e gratificante. Le lezioni sono progettate per essere inclusive e adattabili, permettendo a ciascun partecipante di progredire al proprio ritmo.

Per ulteriori informazioni su corsi di Aiki Taiso dedicato a persone over 65 e per scoprire come iniziare questo viaggio verso il benessere, contattaci al numero 3475206021 oppure musubiasdbiella@gmail.com

Responsabile tecnico:

Beppe Domenichelli cintura nera 3° Dan, insegnante qualificato CSEN e AIADA.

Inizio del corso lunedì 3 marzo 2025 alle ore 10 presso Pala Ginnastica Lamarmora, 2° piano sala tatami.

Vi aspettiamo al nostro corso di Aiki Taiso per condividere insieme i benefici di questa meravigliosa disciplina!