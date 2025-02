Digitali, sportivi, innovativi: a Vigliano parte il progetto dedicato ai giovani e alla promozione dello sport

I giovani, il loro benessere e il loro futuro costituiscono una priorità per l'amministrazione comunale di Vigliano Biellese. Proprio per questo, nel 2024, l'Assessorato allo Sport ha partecipato al bando della Regione Piemonte “Progetti per i Giovani - In ambito sportivo”, con un progetto dal titolo “Digitali, sportivi, innovativi”, pensato per promuovere le attività sportive abbinandole ad un corretto e virtuoso utilizzo dei social network, di cui i giovani sono grandi fruitori ed estimatori, ma spesso anche “vittime”. La Regione Piemonte ha premiato il progetto, accordando un contributo di oltre 29mila euro.

Tiro con l'arco, canoa, equitazione, tennis, padel, pickleball, ping pong; e ancora: sci e golf indoor. Non mancheranno tornei a squadre ed escursioni: le attività proposte sono tante, anche molto diverse tra loro, e nel rispetto dei tempi previsti dal bando, e in modo gratuito per i partecipanti, saranno calendarizzate a partire dal mese di marzo e si concluderanno entro fine giugno. Rispetto alla fascia d'età, la platea di riferimento è quella compresa tra i 15 e i 19 anni. Caratteristica specifica di questo bando, inoltre, è il partenariato con i centri di aggregazione giovanile: gli oratori parrocchiali di Santa Maria Assunta e dei Salesiani e la collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio.

Il progetto contempla un preventivo di spesa da 40mila euro. La Regione contribuirà con un finanziamento da 29.799 euro, mentre il co-finanziamento comunale ammonta a 12.400 euro. In considerazione dell'aspetto “digital” di questo progetto, è stato realizzato il sito internet www.sportivivigliano.it sul quale sarà possibile reperire info e approfondimenti, ma anche iscriversi alle varie iniziative proposte. Per gli aggiornamenti, saranno utilizzabili ovviamente anche le piattaforme social di Facebook e Insagram con la creazione di appositi gruppi: rispettivamente “sportivivigliano” e “#sportivivigliano”. Infine, per avere aggiornamenti in tempo reale, sarà aperto anche un canale WhatsApp.

“Quando abbiamo intercettato questo bando - ricorda l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Luca D'Andrea – abbiamo immediatamente realizzato che, se da un lato noi adulti ci lamentiamo del fatto che i giovani passano troppo tempo sui loro smartphone e sui vari device, dall'altro, come amministrazione, ci veniva offerta la possibilità di provare a coniugare la promozione di corretti stili di vita attraverso lo sport, la socializzazione e il benessere psico-fisico con un utilizzo consapevole e virtuoso della tecnologia. Il progetto che abbiamo presentato alla Regione, dal titolo 'Digitali, sportivi, innovativi', è stato premiato e ammesso a contributo mentre il Comune parteciperà con un co-finanziamento, tra l'altro espressamente richiesto per l'adesione al Bando. Possiamo quindi fare affidamento su ben 40mila euro, che ci daranno la possibilità di attivare, nel periodo marzo-giugno 2025, diverse attività volte a promuovere anche gli sport meno praticati e implementare il numero di ragazzi coinvolti. La nostra speranza è che i giovani rispondano positivamente a questa iniziativa e che partecipino numerosi”.

“Il nostro costante impegno per i giovani ci impone di intercettare tutti i bandi e i fondi disponibili - sottolinea il sindaco Cristina Vazzoler -. Il riconoscimento della Regione, che ha ammesso a contributo il nostro progetto, è per noi motivo di grande soddisfazione e ci incoraggia a continuare su questa strada. Grazie all'impegno e alla competenza dei nostri uffici, continueremo nella ricerca di nuove risorse per la promozione anche degli sport cosiddetti minori, che poi, a ben vedere, spesso e volentieri sono quelli che danno al nostro paese maggiore lustro a livello internazionale”.