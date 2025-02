Nuoto, In Sport sul podio: bronzo per Pranio e Raichert

Team In Sport Rane Rosse di Biella protagonista nell’edizione 2025 della Swim To, Meeting Internazionale che ha visto scendere in vasca alcuni big del nuoto azzurro, su tutti Alessandro Miressi, stella del Centro Nuoto Torino e delle Fiamme Oro, già vincitore di un argento e due bronzi olimpici. Per la squadra biellese allenata dal tecnico Riccardo Mosca due podi e diverse qualificazioni in finale.

I migliori risultati della spedizione biellese sono stati i due bronzi conquistato da Alessandro Raichert nei 100 delfino ragazzi, oltre al quinto posto nei 200 e da Maria Pranio nei 200 dorso ragazze, anche settima nei 100. In finale Sofia Pranio, quinta nei 200 rana ragazze, Giorgia Caneparo, quarta nei 200 e quinta nei 100 dorso ragazze, Pietro Remorini, quinto nei 100 e nei 200 dorso juniores, Alice Senta, quinta nei 200 dorso juniores.

Team al lavoro in queste settimane per preparare l’ultimo appuntamento pre campionati italiani giovanili: sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 marzo sono in programma i campionati regionali lombardi, ultima chance per centrare i tempi limite per i Nazionali.