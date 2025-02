Campionati Studenteschi di Broomball a Oropa, i risultati FOTO e VIDEO

Grande divertimento e agonismo nella quarta edizione dei Campionati Studenteschi di Broomball svoltisi ad Oropa nella pista di pattinaggio su ghiaccio giovedì 20 febbraio 2025.

Si tratta di uno sport importato dal Canada che permette anche a chi non ha dimestichezza con il pattinaggio su ghiaccio di simulare una partita di hockey utilizzando scarpe da ginnastica, una mazza modellata sulla forma di una vecchia scopa di saggina mozzata e una palla in gel simile a quella utilizzata per la pallamano. È nato nei paesi freddi del nord America grazie all’inventiva di bambini che, non avendo a disposizione materiale tecnico e palazzetti del ghiaccio per giocare ad hockey, si accontentavano di giocare sui laghi e sui fiumi ghiacciati con scarpe invernali, una vecchia scopa e una palla, spesso fatta di stracci cuciti. Oggi il broomball (chiamato in francese ballon-balai) è diventato uno sport codificato con regolari campionati e giocato in molti palazzetti del ghiaccio nel mondo. In Italia la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) ha una sezione dedicata a questo sport che si gioca soprattutto nei palazzetti del Triveneto.

Quest'anno per una serie di malanni di docenti di diversi istituti tutte le squadre partecipanti erano composte da alunni del Liceo “G. & Q. Sella”. Sei le squdre partecipanti che hanno dato vita ad avvincenti partite ricche di goal, scivolate e risate. Ogni squadra, mista di maschi e femmine, doveva essere composta da almeno 5 elementi e sempre con almeno una ragazza in gioco. Il broomball ha infatti come caratteristica quella di essere uno sport molto inclusivo: tutti i ragazzi e ragazze che si sono cimentati sono immediatamente riusciti a immergersi nella competizione divertendosi, cadendo e rialzandosi velocemente per non perdere l'azione. Anche chi normalmente fatica ad entrare nello spirito e nelle meccaniche dei giochi di squadra più conosciuti trova fiducia, entusiasmo, partecipazione e divertimento, spesso inaspettato anche per i ragazzi stessi.

Nella giornata le squadre sono arrivate puntuali alle 8:15 ad Oropa per il sorteggio e composizione dei tornei e alle ore 9:00 sono iniziate le partite. Due gironi di 3 squadre per definire semifinalisti e poi finalisti.

Il torneo è stato vinto dalla squadra “Stallion” composta da alunni del biennio del Liceo Classico: Napoli Gabriele, La Rocca Francesco, Gramegna Diego, Nuvoloni Flavio, Barriani Greta che ha battuto solo ad un singolare rigore i “Circus” composta da alunni della 2G Liceo Artistico con due aggiunte del Classico: Guarnieri Tommaso, Mosca Noah Francesco , Artiglia Giada, Carrer Marco, Zuppetta Martina. Partita di finale finita dopo due tempi regolari da 10 minuti e 3 di tempi supplementari con il risultato di 0-0.

Terza classificata “The Bidis” composta da alunne della 2C del Liceo Linguistico: Carta Adelaide, Nale Adele, Sinisi Arianna, Ratto Michele, Hurtado Fiorela, Rampin Sofia, Omorege Antonina, Koni Gledis. Quarta classificata “ La Combricola” composta da alunni della 1 F del Liceo Artistico: Stanich Joele, Trocca Francesco, Spigolon Elisa, Novaretti Aurora, Lo muschio Virgina, Drech Ilaria.

Quinte e seste le squadre: “Ice Storm” composta da alunni della 1P del Liceo Artistico composta da Colombo Agata, Rolando Enrico, Piana Beltran Gregorio, Facchetti Pietro, Sardi Giovanni, Sasso Caterina, Pullano Angela; e “Broom Girls” alunne della 3C del Liceo Linguistico composta da Marra Irene, Delsignore Emily, Civadda Giorgia, Resini Eugenia, Paraggio Annarita, Victorino Fatima.

Ottima l'organizzazione messa in campo dall'ASD e C. Conca d'Oropa che si è proposta anche per riorganizzare i Campionati studenteschi di Orienteering in primavera.