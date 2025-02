Torna la nuova edizione del Mosso Vertical Mille. Si corre il 25 aprile con una novità.

"Il Mosso Vertical Mille cambia percorso e diventa Mosso Vertical San Bernardo - spiegano gli organizzatori -. Sempre il 25 aprile, sempre 6,2 km ma 800 metri di dislivello più corribili lungo un percorso altrettanto affascinate, che riprende il primo tratto classico in paese, per poi raggiungere il Santuario della Brughiera e salire verso la Chiesetta Alpina. L’arrivo, il ristoro e le premiazioni si terranno nello spettacolare scenario del Santuario di San Bernardo, in Oasi Zegna".