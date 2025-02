Miagliano, danni a bacheca infografica e recinzione: l'ombra del vandalismo

C'è sempre meno rispetto per i beni pubblici. La conferma arriva direttamente dal comune di Miagliano dove ignoti hanno danneggiato alcune opere comunali.

“A pochi mesi dalla riqualificazione dell'area parcheggio Le Lame, in regione Prà d'Aranco, già serviti i primi danni: bacheca infografica del nuovo itinerario sfondata, oltre a traversa della recinzione spezzata - spiegano dal Comune - Che siano atti vandalici o incidenti il risultato è solo uno: erosione di risorse pubbliche per ripristinare, e lo faremo come sempre a stretto giro, che avremmo dovuto dedicare ad altre manutenzioni prioritarie”.