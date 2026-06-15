Calcio, dal settore giovanile in prima squadra: Ragno è nella rosa del Città di Cossato

La società Città di Cossato è lieta di comunicare l'inserimento nella rosa della prima squadra del classe 2007, Marco Ragno, giovane prodotto del settore giovanile. “Ragno – si legge nella nota stampa - è un trequartista dotato di una tecnica sopraffina con una grande facilità di calcio e gioca a Cossato fin da bambino. Una bellissima storia che continua”.