Calcio, dal settore giovanile in prima squadra: Ragno è nella rosa del Città di Cossato

La società Città di Cossato è lieta di comunicare l'inserimento nella rosa della prima squadra del classe 2007, Marco Ragno, giovane prodotto del settore giovanile. “Ragno – si legge nella nota stampa - è un trequartista dotato di una tecnica sopraffina con una grande facilità di calcio e gioca a Cossato fin da bambino. Una bellissima storia che continua”.
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