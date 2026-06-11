Calcio, la Fulgor Chiavazzese e Vilmo Rosso si separano (foto di repertorio)

La società Asd Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo comunica che si separano le strade dal direttore generale Vilmo Rosso.

Dopo due stagioni trascorse con il direttore alla guida del progetto tecnico blucremisi, la Fulgor desidera ringraziare Vilmo Rosso per l’impegno mantenuto in queste stagioni che hanno visto la prima squadra al centro del panorama calcistico biellese, riuscendo a centrare la promozione in Eccellenza nella stagione 2024/25 e ad ottenere la recente salvezza che ha evitato la retrocessione in Promozione nel campionato 2025/26.

La società augura il meglio a Vilmo Rosso per il futuro.