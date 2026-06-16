Alpini e Ponderano Calcio: una collaborazione che unisce sport e volontariato

Un’importante dimostrazione di collaborazione e spirito di comunità ha caratterizzato le giornate del 25 aprile, 1° maggio, 24 maggio, 2 e 7 giugno, quando il gruppo Alpini di Ponderano ha affiancato la ASD Ponderano Calcio nell’organizzazione dei pranzi dedicati ai giovani atleti impegnati nei tornei Star Cup 2026.

Presso la sede degli Alpini, i volontari hanno messo a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e la struttura associativa per accogliere e servire i numerosi partecipanti alle manifestazioni calcistiche. Un lavoro svolto con entusiasmo e grande senso di appartenenza, che ha contribuito al successo delle giornate sportive e alla creazione di un clima di convivialità e amicizia.

Nel corso delle diverse date, sono stati accolti e rifocillati complessivamente 671 giovani calciatori, provenienti dalle squadre partecipanti ai tornei organizzati dalla ASD Ponderano Calcio. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le associazioni del territorio possano collaborare efficacemente per promuovere valori fondamentali quali lo sport, il volontariato e la solidarietà. La sinergia tra il gruppo di Ponderano e la ASD Ponderano Calcio ha infatti permesso di offrire un servizio prezioso alle famiglie e ai giovani sportivi, contribuendo a rendere le manifestazioni ancora più accoglienti e partecipate.

Un impegno che conferma quanto la collaborazione tra realtà associative sia una risorsa importante per il territorio.