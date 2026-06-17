Calcio, alla Biellese si rinnova l’assetto societario: Simone De Mori è il nuovo vicepresidente

La Biellese 1902 annuncia la nomina di Simone De Mori a vicepresidente del Club. Imprenditore e già sostenitore del progetto bianconero in qualità di sponsor, De Mori affiancherà la presidenza nelle attività di indirizzo e sviluppo del club, mettendo a disposizione esperienza, competenze e una profonda conoscenza della realtà biellese. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento organizzativo della società, orientato a una gestione sempre più strutturata ed efficace.

De Mori raccoglie il testimone di Matteo Cagliano, che all’interno del nuovo assetto societario assume il ruolo di club manager. Nel suo nuovo incarico, Cagliano sarà il punto di raccordo tra società e area sportiva e lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Massimo Varini e con il responsabile dell’area tecnica Luca Prina.

L’area organizzativa conferma il gruppo di lavoro che ha accompagnato il percorso di crescita del club nella scorsa stagione, con Claudio Porta direttore operativo e il contributo delle professionalità che ne compongono la struttura. In questo contesto, a Niccolò Bosio viene affidata la direzione commerciale del club, in continuità con il lavoro svolto nell’area sponsorizzazioni, mentre Luca Rosia, già responsabile della comunicazione, affiancherà a tale incarico anche la gestione del settore Ticketing.

Emanuele Stivala, brand manager del club, assumerà anche il ruolo di responsabile organizzativo e amministrativo dell’attività di base, incarico che condividerà con Daniele Zecchini, nuovo ingresso nell’organigramma societario. L’area finanziaria e di controllo sarà coordinata invece da Marco Liore e Alessandro Sella, che opereranno a stretto contatto con la parte sportiva e amministrativa della Società.

Biellese 1902 comunicherà nelle prossime settimane l’assetto definitivo dell’area tecnico-sportiva in vista della stagione 2026/27.

Il presidente Alessandro Blotto traccia il significato delle novità annunciate dal club: «Il lavoro svolto nelle ultime stagioni ci ha permesso di costruire basi organizzative solide. Oggi rafforziamo ulteriormente la struttura del club, nella convinzione che una chiara definizione di ruoli e responsabilità rappresenti un elemento fondamentale per la sua crescita. Siamo convinti che questo gruppo di lavoro, che ha già dato un contributo prezioso ai risultati raggiunti nella scorsa stagione, saprà affrontare con lo stesso spirito e la stessa determinazione le sfide che ci attendono nei prossimi mesi. A Simone De Mori va un ringraziamento particolare per la passione e il sostegno che ha sempre garantito alla Biellese, prima come sponsor e oggi anche nel ruolo di vicepresidente. Un ringraziamento speciale anche a Daniele Zecchini, sponsor del club e nuova figura del nostro organigramma, per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha scelto di mettere la propria esperienza e professionalità al servizio della società. A loro, così come a tutti coloro che dedicano tempo ed energie alla Biellese, va la nostra gratitudine per l’impegno, la dedizione e il valore umano che mettono quotidianamente a disposizione. Gran parte delle persone che oggi compongono il nostro gruppo di lavoro vive da sempre questa realtà e questo territorio, ne conosce i valori e ne condivide il senso di appartenenza. Un patrimonio di relazioni e competenze che rappresenta per la Biellese un valore aggiunto e un punto di forza per il presente e il futuro. Ripartendo da qui, vogliamo dare ulteriore slancio all’entusiasmo che negli ultimi anni ha ritrovato forza attorno ai colori bianconeri, insieme a tifosi, sponsor, istituzioni, partner e a tutti coloro che accompagnano il nostro percorso. L’amore per questi colori continua a essere la forza che ci unisce e ci spinge a guardare avanti con fiducia».