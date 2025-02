"Chez Sophie" a Biella: il rinnovato menù di mezzogiorno, un'esperienza gastronomica da non perdere FOTO

Nel cuore di Biella, il ristorante "Chez Sophie" continua a conquistare i palati dei suoi affezionati clienti, grazie alla sua cucina raffinata e all'atmosfera accogliente. Recentemente, il locale ha deciso di rinnovare il proprio menù di mezzogiorno, sempre con piatti freschi e innovativi che si ispirano alla tradizione, ma con una formula a costo ridotto e menu' veloce per le pause lavoro. In 50 minuti, a 27 euro, "Chez Sophie" ti propone un antipasto, un piatto principale (primo o secondo) e un dolce con un menu che cambia tutti i giorni. Per chi preferisce c'è comunque anche sempre il menu alla carta.

L’idea alla base del nuovo menù è quella di offrire una pausa pranzo che coniughi qualità, stagionalità e velocità, senza sacrificare il gusto.

Al tavolo nessun dettaglio è lasciato al caso. Tutto è molto curato, realizzato da artigiani, dal piatto, al bicchiere al tavolino per appoggiare la borsa, per fare sentire il cliente a casa sua, in un ambiente famigliare.

"Chez Sophie" non è solo un ristorante, ma un luogo dove ogni dettaglio è pensato per rendere unica l'esperienza gastronomica. L'atmosfera è calda e rilassante, ideale per una pausa pranzo che si trasforma in un momento di piacere e relax. Il personale, attento e cordiale, è sempre pronto a consigliare il piatto giusto in base ai gusti e alle preferenze di ciascun cliente.

Chez Sophie si trova in via Palazzo di Giustizia 4, a Biella.

Contatti: 347.7877845 chezsophiebiella@gmail.com