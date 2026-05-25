Biella, violento impatto tra motorino e auto: ferito un giovane (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione a Biella per un violento sinistro tra due mezzi. È successo nella mattinata di oggi, 25 maggio, in prossimità della rotonda di via Lamarmora con via Pietro Micca.

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero scontrate per cause al vaglio delle forze dell’ordine un’auto e un motorino con a bordo un giovane.

Proprio quest’ultimo sarebbe rimasto ferito nell’impatto e, una volta assistito dal personale sanitario del 118, è stato accompagnato al Pronto Soccorso in codice giallo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità, con code e traffico intenso fino alla rimozione dei veicoli.

Infine, un altro incidente si è verificato in via Milano, a Chiavazza: sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi.