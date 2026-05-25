Al Golf Club Cavaglià il 1° Trofeo Lauretana

Martedì 2 giugno, al Golf Club Cavaglià, si svolgerà la dodicesima edizione del campionato biellese di doppio 1° Trofeo Lauretana. Tra le particolarità ci sarà un premio speciale alla buca 14. Ogni circolo avrà a disposizione un invito per Presidente e segretario/addetto segreteria. In locandina tutte le informazioni dell’evento sportivo, assieme al regolamento.
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