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SPORT | 25 maggio 2026, 08:50

Al Golf Club Cavaglià il 1° Trofeo Lauretana

Al Golf Club Cavaglià il 1° Trofeo Lauretana (foto di repertorio)

Al Golf Club Cavaglià il 1° Trofeo Lauretana (foto di repertorio)

Martedì 2 giugno, al Golf Club Cavaglià, si svolgerà la dodicesima edizione del campionato biellese di doppio 1° Trofeo Lauretana. Tra le particolarità ci sarà un premio speciale alla buca 14. Ogni circolo avrà a disposizione un invito per Presidente e segretario/addetto segreteria. In locandina tutte le informazioni dell’evento sportivo, assieme al regolamento.

g. c.

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