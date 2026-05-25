Arte e inclusione, inaugurato a Bioglio il museo tattile sensoriale a cielo aperto FOTO

Sabato 23 maggio è stato inaugurato a Bioglio, presso il parco di Villa Santa Teresa, “Sensi d’Arte”, il primo museo tattile sensoriale a cielo aperto in Piemonte.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Bioglio con il supporto di Mike Negrello, nasce con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale del Biellese e favorire l’inclusione delle persone ipovedenti e non vedenti attraverso un percorso museale tattile. Le opere tattili sono state realizzate dagli studenti dell’indirizzo Artistico del Liceo G. e Q. Sella, classi 3ª e 4ª H, guidati dai docenti Debora Albini e Giovanni Galuppi.

La progettazione è stata sviluppata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CulturHub ed è stata realizzata in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Biella, la Pro Loco di Occhieppo Inferiore e il comune di Bioglio.

“Sensi d’Arte” unisce arte, natura e inclusione, offrendo un’esperienza culturale multisensoriale e partecipativa aperta a tutta la comunità: si tratta di 8 opere realizzate in ceramica in altorilievo sul tema della natura, dal Rinascimento ad oggi, con audio descrizioni.

“Oggi è stato dato un vero significato alla parola inclusione, qui la si tocca con mano nel vero senso della parola – sottolinea il sindaco Lucia Acconci - L'inclusione non è un gesto di cortesia ma un atto di giustizia sociale, significa dare a tutti lo stesso diritto di emozionarsi. Questo museo tattile non è solo un percorso espositivo per i non vedenti è gli ipovedenti ma un luogo che insegna a tutti noi a guardare il mondo in modo diverso. Ci insegna a rallentare, ad usare gli altri sensi, a scoprire la meraviglia attraverso il fatto. È una lezione di empatia a cielo aperto”.

La Pro Loco ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: gli studenti autori delle opere, il dirigente scolastico Gianluca Spagnolo, gli insegnanti del Liceo Artistico di Biella, lo staff della Pro Loco, i sostenitori del progetto e le numerose persone che hanno partecipato all’evento inaugurale.