“Chez Sophie”, a Biella l'armonia di due curiosità VIDEO

Al tavolo nessun dettaglio è lasciato al caso. Tutto è molto curato, realizzato da artigiani, dal piatto, al bicchiere al tavolino per appoggiare la borsa, e farlo sentire a casa sua, in un ambiente famigliare. Questo è “Chez Sophie”, in via Palazzo di Giustizia 4 a Biella, dove un piatto diventa un'esperienza, e dove la cucina a vista permette di sentirsi a proprio agio, vedendo Sophie cucinare in maniera armoniosa piatti dal sapore francese e dall'aroma unico dato dalle spezie più ricercate. A partire da lunedì 4 novembre, giorno dell'inaugurazione, sarà possibile degustare i piatti delicati: Sophie propone una cucina tradizionale rivisitata, alleggerita e migliorata.

Qualità è la parola d'ordine dei prodotti di “Chez Sophie”: “Noi vogliamo proporre a chi viene da noi qualità e la quantità giusta – spiega la chef –, non troppo e né poco. Quando eccedi nel mangiare, dimentichi la buona cena, o il buon pranzo e noi non vogliamo questo. Tutto da noi è studiato, è una cucina ricca gourmand, e tutto è studiato e accompagnato da un buon vino che consiglia Marco”.

Mano nella mano da ben 16 anni, Marco e Sophie condividono la stessa passione per la ristorazione e grazie al connubio fra ispirazione culinaria e attenzione al cliente, piatti inediti e gusti intesi, cordialità e dedizione, nasce una cucina gourmet da esplorare, da vivere. Un viaggio alla scoperta di sapori autentici e rivolti all’attenzione per chi produce, per una cucina eco-responsabile volta alla sensibilizzazione. Qualità e gusto non rappresentano solo un diletto, ma una missione per soddisfare i palati più esigenti e sostenere le realtà più attente alla natura.

“Chez Sophie” è un locale piccolo, elegante, ma semplice allo stesso tempo, caldo e accogliente: “I prodotti qui a Biella sono buonissimi - conclude Sophie -. Quando un prodotto è buono, ti viene proprio voglia di cucinare, di proporre sempre qualcosa di nuovo".