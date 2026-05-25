Sordevolo, al via la stagione di spettacoli 2026 all'Anfiteatro: da quest'anno parcheggi vicini prenotabili

Una grande stagione di spettacoli, quella che si preannuncia all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (Biella). Con l’apertura, anche una grande novità: la possibilità di prenotare in anticipo il parcheggio tramite Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/venue/parcheggio-area-eventi-sordevolo-95140/ .

Si tratta di una comodità che garantisce una postazione vicina e molto pratica, facendo risparmiare code e tempo. Per assicurarsi una postazione, è consigliabile prenotare sulla piattaforma con largo anticipo, in quanto i posti sono limitati. Il parcheggio si trova in via Clemente Vercellone snc (Sordevolo) ed è adiacente all’Anfiteatro.