Giornata di sport a Valdengo, podi e vincitori del Winter Brich Trail 2025: Cheraz-Corniati 1° nella 42 km (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Giornata di sport a Valdengo per l'edizione 2025 del Winter Brich Trail che ha richiamato un gran numero di appassionati sportivi. Da poche ore, sono stati resi noti i vincitori delle diverse gare in programma.

Nella 42 km (clicca qui per la classifica generale) è giunto primo al traguardo Davide Cheraz, con un tempo pari a 3h 21' 31'', seguito a ruota da Francesco Nicola (3h 27' 15'') e Riccardo Montani (3h 32' 01''). Nella femminile, un grande risultato è stato centrato da Irene Corniati (4h 55' 54''), che ha avuto la meglio su Roberta Feliciani (4h 58' 55'') e Iva Borgesio (5h 10' 24'').

Nella 23 km (clicca qui per la classifica generale) successi per Cristian Minoggio (1h 37' 59'') e Denise Zacco (2h 04' 12''). A podio Franco Colle (1h 45' 10'') e Andrea Passarotto (1h 49' 19'') così come Agnese Valz Gen (2h 13' 17'') e Maria Pozzi Lia (2h 13' 52'').

Infine, nella 13 km (clicca qui per la classifica generale), grande prova per Gabriele Gazzetto, con un tempo pari a 56'06''. Alle sue spalle Filippo Maulini (57' 11'') e Simone Cheria (57' 22''). Tra le donne, invece, ha primeggiato Margherita De Giuli (1h 02' 54'') su Giulia Sforza (1h 08' 22'') e Elena Soffia (1h 10' 05'').