Biella, corso di apicoltura al Circolo Su Nuraghe.

L’Associazione Biellese Apicoltori organizza presso la sede del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, in via Galileo Galilei, 11, un corso di apicoltura articolato in sei incontri, dalle ore 21:00 alle ore 23:00. Docenti il Presidente degli apicoltori, dott. Paolo Detoma e il vicepresidente prof. Giorgio Bello Parcianello, docente di Agraria presso l’Istituto “Vaglio Rubens”.

“La consapevolezza crescente sull’importanza delle api per l’uomo e l’ambiente sta sollecitando sempre più persone a volersi cimentare nel loro allevamento. Purtroppo – afferma il dott. Detoma - difficilmente ci si rende conto delle difficoltà cui si va incontro e delle responsabilità che ci si assume nei confronti dei colleghi che operano nelle vicinanze. A differenza di altre attività non si può quindi parlare di hobby poiché anche chi ha un solo alveare deve possedere le competenze di base di un professionista soprattutto per quel che riguarda la salute e il benessere delle api”.

“Salute e benessere sono il punto focale dell’attività”, - continua il presidente degli apicoltori biellesi, - in quanto “la produzione di miele, grande o piccola che sia in base all’andamento stagionale, ne è una diretta conseguenza. Per questo – conclude - il corso è utile a tutti, non solo ai principianti, anche in considerazione al fatto che il cambiamento climatico ci obbliga, se vogliamo ricavare soddisfazioni, a modificare continuamente il modo di operare”

Il corso inizierà venerdì 14 febbraio dalle ore 21,00 alle ore 23,00 e proseguirà per i successivi 5 venerdì, stessa ora e stesso luogo.

Il corso è gratuito ma per l’accesso al Circolo è necessario essere tesserati.

Di seguito il programma:

14 febbraio Biologia dell’ape e autoregolazione della colonia

21 febbraio Ciclo stagionale dei lavori e della vita degli alveari

28 febbraio Materiali e Prodotti dell’alveare

7 marzo Avversità biotiche e abiotiche

14 marzo Compendio della normativa in materia

21 marzo Serata su Vespa velutina

Seguirà una lezione pratica all’Oasi delle Api, casiddos de Nuraghe Chervu in via Lago Maggiore, un sabato mattina da stabilire in base all’andamento stagionale (necessaria una dichiarazione di assunzione di responsabilità).