Padre e figlio sul podio a Crevacol: Edoardo Secco brilla all’esordio FOTO

Domenica 2 febbraio, nell’affascinante cornice innevata di Crevacol (AO), si è tenuta la gara Ice Challenge che ha visto protagonista la famiglia Secco. Alberto, appassionato di sport motoristici ha deciso di partecipare all’evento insieme al figlio Edoardo, appena diciottenne e alla sua prima esperienza.

La competizione su ghiaccio si è rivelata una sorpresa per l’exploit del giovane Edoardo, che ha saputo dominare la pista conquistando il secondo posto nella propria categoria e il terzo assoluto nella classe VM. Un debutto da incorniciare, coronato dalla premiazione del pilota più giovane in gara. Non da meno papà Alberto, che ha chiuso la competizione con un terzo posto di gruppo. «È stata una splendida esperienza e, a partire dal principio, l’allievo supera il maestro! Il prossimo appuntamento sarà dedicati al rally”.