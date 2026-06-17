Guidare il futuro, oggi: scopri la gamma Honda Full Hybrid da VAuto a Gaglianico FOTO

Il mese di giugno porta con sé un’opportunità irripetibile per chi desidera coniugare l’eccellenza tecnologica giapponese con una gestione finanziaria intelligente. Se sei alla ricerca di un’auto che sappia coniugare efficienza, affidabilità e piacere di guida, la Concessionaria VAuto di Gaglianico (Biella) è pronta ad accoglierti con una proposta straordinaria dedicata a due icone della gamma Honda: Jazz e HR-V Full Hybrid.

Tecnologia Honda e:HEV: l'evoluzione dell'ibrido

Il cuore pulsante di questi modelli è la tecnologia Full Hybrid e:HEV. A differenza degli ibridi convenzionali, il sistema Honda è progettato per offrire un’esperienza di guida simile a quella di un’auto elettrica per la maggior parte del tempo.

Efficienza ai vertici: il motore elettrico gestisce la spinta, mentre il motore termico entra in funzione principalmente per generare energia o supportare la trazione nelle fasi di maggiore richiesta, ottimizzando drasticamente i consumi.

Zero stress: niente cavi, niente colonnine. L'auto si ricarica autonomamente durante la guida, garantendo libertà assoluta.

Piacere di guida: un’erogazione fluida, silenziosa e immediata che rende ogni tragitto, dalla città al viaggio autostradale, un’esperienza superiore.

Le promozioni di Giugno: la tua Honda a zero pensieri

Presso la concessionaria VAuto di Gaglianico, abbiamo pensato a soluzioni di acquisto flessibili, studiate per mettere la qualità Honda alla portata di tutti, con il valore aggiunto di una manutenzione inclusa.

* Con permuta o rottamazione. Inoltre, per entrambi i modelli, riceverai 2 TAGLIANDI IN OMAGGIO!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta soggetta ad approvazione. Salvo errori di stampa. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento alla documentazione disponibile in concessionaria.

Scegli il tuo stile: Jazz o HR-V?

Honda Jazz: L'intelligente compatta

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni esterne. La Honda Jazz è un capolavoro di ingegneria degli spazi grazie ai celebri sedili magici, che offrono una modularità interna senza eguali. È l'auto ideale per chi vive la città con dinamismo e cerca una vettura agile, sicura e incredibilmente parca nei consumi.

Honda HR-V: eleganza SUV e versatilità

Se cerchi uno stile più audace e una posizione di guida rialzata, l'HR-V Full Hybrid è la risposta. Un design coupé moderno e sofisticato che cela un abitacolo spazioso e tecnologico. Perfetta per chi non vuole compromessi tra l'estetica di un SUV compatto e l'efficienza della motorizzazione ibrida di ultima generazione.

VAuto Gaglianico: il tuo punto di riferimento Honda

Acquistare un'auto è solo l'inizio del nostro viaggio insieme. Presso la Concessionaria VAuto di Gaglianico, non troverai solo un team di consulenti esperti pronti a guidarti nella scelta del modello perfetto per le tue esigenze, ma anche un centro assistenza specializzato.

Affidare la tua Honda ai nostri tecnici significa scegliere la tranquillità: utilizziamo esclusivamente ricambi originali e seguiamo rigidi protocolli di qualità per garantire che la tua vettura mantenga nel tempo le sue prestazioni eccezionali.

Vieni a trovarci a Gaglianico per un test drive e scopri dal vivo perché la tecnologia Full Hybrid di Honda è la scelta giusta per il tuo futuro. Ti aspettiamo!

Visita il sito ufficiale www.gruppovauto.it o recati direttamente nello showroom di via Cavour, 55 a Gaglianico (Biella).

Contatti:

Servizio Clienti: Tel. 331 104 0568 | Mail: servizio.clienti@gruppovauto.it

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