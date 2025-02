Velocità fuoristrada, Serena Rodella è pilota della Penta Motor Solution

A poche settimane dall'inizio della stagione 2025, Serena Rodella annuncia la sua partnership con Penta Motor Solution, azienda di spicco nel mondo automotive. Questa collaborazione segna un importante passo avanti nella carriera della pilota biellese che potrà contare sul supporto di un marchio affermato nel settore off-road. Rodella si è distinta nel panorama del fuoristrada per la sua passione, determinazione e abilità di guida.

La sua esperienza e conoscenza del territorio locale la rendono una figura di riferimento per gli appassionati di motorsport. Penta Motor Solution, con la sua solida presenza nel settore automotive, ha deciso di investire sul suo talento, riconoscendo il suo potenziale e la sua capacità di raggiungere risultati importanti. L'azienda, da sempre attenta al mondo dell'off-road, vede in questa collaborazione un'opportunità per rafforzare il proprio legame con il territorio e sostenere una giovane promessa dello sport.

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Penta Motor Solution - ha dichiarato Rodella - Il loro supporto è fondamentale per me e mi darà la possibilità di crescere ulteriormente come pilota. Sono grata per la fiducia che hanno riposto in me e farò del mio meglio per ripagare la loro fiducia con risultati concreti". La stagione 2025 si preannuncia ricca di sfide per la driver biellese, impegnata in diverse competizioni di fuoristrada a livello locale e nazionale. Grazie alla partnership con Penta Motor Solution, la stessa potrà affrontare queste sfide con maggiore serenità e concentrazione, consapevole di avere al suo fianco un partner solido e affidabile.