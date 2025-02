Rugby, BRC: i risultati del fine settimana, Under 14, Under 12, Under 10, Under 8

UNDER 14

01.02.25 Biella Rugby v NRG Academy 79-10 (0-5)

Marcatori. Mete: Bocca, Bolzoni (2), Balducci (4), Gobbi, Paggio (2), Buda, L. Squara. Trasformazioni: Gobbi (3), Balducci (3), Mercandino, Buda. Punizioni: Balducci.

Biella Rugby: Bolzoni; Scuccio, Buda, Paggio, Frigerio; Gobbi, Armenia; Bocca; Pavanetto, L. Squara; P. Squara, Scanavino, Girardi. A disposizione: Balducci, Mercandino, Poli, Bora

Edo Romeo, coach: “Inizio partita difficile, il Cus Torino ha giocato molto bene ed era molto aggressivo ed efficace, noi non eravamo in campo con il giusto atteggiamento, abbiamo faticato il primo tempo, nel secondo tempo invece ci siamo ripresi bene e abbiamo iniziato a giocare come sappiamo fare, il risultato è ottimo”.

UNDER 12

01.02.25 a Biella, Festa del Rugby con Biella Rugby, Ivrea, Volpiano e Pro Vercelli

Biella Rugby Giallo: Caneparo, Corchia, Gnesotto, Guerrieri, Ivancencu, Mantovani, Marinone, Pietrini, Racanelli.

Biella Rugby Verde: Andreotti, Baiguera, Blanco, Chiodelli, Finotto, Leonzio, Masi, Milotta, Scaramal, Tagliabue, Ubertalli, Vella.

Francesco Casini, coach: “Nonostante la pioggia, le due squadre sono riuscite a portare sul campo tutti gli aspetti su cui abbiamo lavoriamo in settimana, siamo sulla strada giusta, è un gruppo molto numeroso che sta crescendo secondo i piani, avanti così!”.

UNDER 10

01.02.25 a Grugliasco (To), Festa del Rugby con Cus Torino, Chieri, Settimo, Biella Rugby

Biella Rugby: Dama, Gallia, Giacomone, Liprandi, Oldrini, Pegoraro, Quaregna, Bertone, Iacaguina.

Guglielmo Longo, coach: “Nonostante il freddo i piccoli orsetti hanno dato tutto loro stessi con impegno e dedizione”.

UNDER 8

01.02.25 a Grugliasco (To), Festa del Rugby con Cus Torino, Chieri, Settimo, Biella Rugby

Biella Rugby: Borrione, Valente, Serio

Juan Bautista Ledesma, coach: “Nonostante la pioggia i nostri orsetti hanno giocato benissimo. Il lavoro svolto in queste settimane è stato riportato molto bene in campo e siamo contenti dei risultati ottenuti. La poca presenza di bambini da parte di tutte e quattro le squadre, a causa di influenze varie, ha portato i bambini a giocare in squadra con gli avversari, ma questo non li ha fermati. Si sono divertiti molto. Siamo super soddisfatti della giornata”.