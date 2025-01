Tre come sempre le prove in programma domenica 8 giugno. Ci sarà la gara lunga "Ultra Trail Oasi Zegna" di 70 chilometri con 4200 metri di dislivello, poi ci sarà il Trail Oasi Zegna per 25 chilometri con 1800 metri di dislivello. Questa gara sarà valida come campionato italiano trail corto assoluto e Master . E infine ci sarà la prova Oasi Zegna di 15 chilometri con 750 metri di dislivello.