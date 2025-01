E' tempo di carnevale a Guardabosone. Domenica sarà distribuita la fagiolata d'asporto. Ritrovo nella nuova sede del comitato (casa parrocchiale di via Roma). La distribuzione avverrà dalle 12.Il costo della fagiolata è di 8 euro, mentre fagiolata e torta di pane fatta in casa è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro domani, Ilenia (3409951247), Veronica (3396134413).