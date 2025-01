Luoghi del Cuore, oltre 1200 voti per le Fontane Parlanti di Rosazza: la corsa prosegue anche nel 2025

Prosegue la corsa delle Fontane Parlanti di Rosazza. C'è tempo, infatti, fino al prossimo 10 aprile per esprimere la propria preferenza e indicare “I Luoghi del Cuore”, iniziativa giunta alla 12° edizione e promossa dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Al momento, il mosaico di ben 26 fontane (volute da Federico Rosazza e disseminate in tutto il borgo della Valle Cervo) è al 90° posto della classifica nazionale, con 1227 voti raccolti. Numeri importanti destinati ad aumentare nelle prossime settimane.

Ricordiamo che “I Luoghi del Cuore” è il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano che, dal 2003, ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.508 comuni.