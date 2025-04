Camp estivi in Oasi Zegna, tra divertimento, natura e avventura

L’Oasi Zegna, cuore verde delle montagne biellesi a 1 ora da Torino e Milano, si prepara anche quest'anno a ospitare tanti campi estivi dedicati ai più piccoli. Sport, avventura e creatività saranno i protagonisti dell'estate 2025, con un denominatore comune (anzi due): divertimento e contatto autentico con la natura.

ESPERIENZE ALL’ARIA APERTA PER TUTTE LE ETÀ

Immersa in un contesto naturalistico davvero unico, che spazia dai boschi ai prati alle vette alpine, Oasi Zegna rappresenta il luogo ideale per vivere intere settimane all'aria aperta, all’insegna della libertà, della socialità e dell’apprendimento esperienziale. I campi estivi in programma sono pensati per rispondere a interessi diversi, con attività che spaziano dall’equitazione al basket, dalle arti marziali al circo, sempre sotto la guida di educatori e istruttori esperti.

ECO CAMP ENGEA TRA NATURA E CAVALLI

8 giugno – 5 luglio | Maneggio, Piazzale 2, Bielmonte

Un camp pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni con escursioni in tenda, attività con cavalli e laboratori sulla fauna e flora locale. L’esperienza comprende la gestione del fuoco da campo e tanti momenti di vita all’aria aperta, da vivere sempre in assoluta sicurezza.

Info e prenotazioni: Tino Nicolosi 393 9229143

BIELMONTE BASKETBALL SKILLS CAMP

15 giugno – 12 luglio | Hotel Bucaneve e Locanda Bocchetto Sessera

Allenamenti mirati e tornei con istruttori certificati FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) dedicati a chi pratica il basket, per perfezionarsi in campi attrezzati all'aperto e in una struttura indoor con parquet. Si tratta di un’opportunità davvero unica per migliorare tecnica e gioco di squadra, in un ambiente sereno e molto stimolante.

Info e prenotazioni: www.bielmontebasketcamp.it info@bielmontebasketcamp.it

MMA SUMMER CAMP

21 – 27 luglio | Oasi Zegna

Stage intensivo di arti marziali per ragazzi, con lezioni giornaliere di grappling, kickboxing e lotta libera. Il camp si concluderà con una gara di Brazilian Jiu Jitsu (Gi & NoGi), aperta anche ad atleti esterni.

Info: Cardano Top Team MMA 339 6935313 | cardanotopteam@gmail.com

DIVERTIMENTO IN NATURA ALLA PIANA DEL PONTE

Nel suggestivo contesto del Rifugio Piana del Ponte, tornano i soggiorni e i campus sportivo-circensi, per un'esperienza ancora più immersiva nella natura:

Soggiorni Associazione Rubens

Laboratori creativi, giochi di gruppo, trekking, orienteering, bagni al torrente e serate a tema intorno al falò.

11–14 giugno (13–18 anni)

15–21 giugno e 22–28 giugno (8–12 anni)

Info: Lucrezia 347 3647910 | soggiorno@associazionerubens.it

Campus Sportivo Circense – Ass. Circobilboa

Laboratori di circo, acrobatica, equilibrismo e giocoleria con spettacolo finale.

29 giugno – 5 luglio (8–12 anni)

20–26 luglio (13–18 anni)

Info: Lara 339 1344646 | Erica 320 7750131 | info@circobiloba.it

ATTIVITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA: NATURA E DIVERTIMENTO IN OASI ZEGNA

Non solo campi estivi per ragazzi: l’Oasi Zegna propone numerose iniziative per tutta la famiglia, ideali per trascorrere giornate insieme all'aria aperta, tra avventura e benessere.

Bosco Avventura

Percorso sensoriale tra gli alberi, con ponti sospesi e giochi interattivi. Un’esperienza gratuita adatta a tutte le età, a Bielmonte di fronte all’Hotel Bucaneve.

Rolba-run

Da giugno a ottobre, adrenalina su bob a rotelle lungo i pendii del Monte Marca, dopo la salita in seggiovia monoposto.

Bosco Animato

Passeggiata tra sculture in legno di animali fantastici, create dall’artista Max Bove, lungo il sentiero a piedi Stavello–Margosio. Un viaggio fiabesco tra gufi, orsetti e marmotte scolpite.

UN’ESTATE TUTTA DA VIVERE

Grazie a un calendario ricco di eventi e a tante e diverse attività, Oasi Zegna si conferma una destinazione ideale per trascorrere un’estate dinamica e a misura di famiglia tra sport, natura, creatività e scoperta. Per dettagli su date, iscrizioni e costi dei singoli camp, si invitano le persone interessate a contattare direttamente gli organizzatori indicati.